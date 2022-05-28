Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин рассказал о российско-китайской базе на Луне

Рогозин заявил о близкой готовности России и Китая подписать соглашение по лунной станции

Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com

Россия и Китай почти готовы подписать межправительственное соглашение о создании лунной станции. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», — сказал глава госкорпорации.

В феврале председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов работать с Москвой «по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях».

В марте 2021 года «Роскосмос» сообщил, что российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Что делать?
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море
Киркоров предложил отправить Бузову на «Евровидение»
В Германии сообщили о дефиците материалов из-за спецоперации на Украине
В Риге заявили о возможности подрыва памятника советским воинам
Число пострадавших от отравления в Бурятии возросло до 39
Названы самые живописные места Москвы
Российская авиация уничтожила два украинских Су-25
Доктор Мясников назвал главные факторы развития варикоза
Захарова обвинила Киев в захвате в заложники компаний-судовладельцев
В Херсоне рассказали о строительстве баз США на побережье Черного моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.