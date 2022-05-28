Рогозин рассказал о российско-китайской базе на Луне

Рогозин заявил о близкой готовности России и Китая подписать соглашение по лунной станции

Россия и Китай почти готовы подписать межправительственное соглашение о создании лунной станции. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», — сказал глава госкорпорации.

В феврале председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов работать с Москвой «по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях».

В марте 2021 года «Роскосмос» сообщил, что российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции.