В Риге заявили о возможности подрыва памятника советским воинам

В Риге рассматривают вариант подрыва памятника советским воинам-освободителям

В Риге рассматривают все варианты сноса памятника советским воинам-освободителям в Парке Победы в районе Пардаугаве, в том числе подрыв. О возможности этого заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, пишет портал Delfi.

В заявлении отмечается, что о стоимости сноса говорить пока слишком рано, потому что сначала надо разработать проект и объявить конкурс закупки по демонтажу.

Также в мэрии сообщили, что планируют снести памятник до 15 ноября.

Известно, что комиссия Сейма Латвии по образованию, культуре и науке приняла решение внести на рассмотрение новый законопроект по сносу памятника.

Ранее Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам-освободителям. Отмечается, что решение поддержали 38 депутатов, семь выступили против.