Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Испания разместит ракеты в Латвии из-за «возможного вторжения России»

El Pais: Испания намерена разместить зенитные комплексы NASAMS в Латвии

Фото: Wikimedia Commons

Испания намерена разместить в Латвии батарею зенитных ракетных комплексов NASAMS ради защиты воздушного пространства региона от «возможного вторжения России». Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

Как утверждают собеседники издания, королевство захотело пойти на такой шаг «в знак приверженности» политике альянса по отношению к Москве. В Прибалтику отправится как минимум одна батарея, состоящая из нескольких ЗРК.

NASAMS оснащена шестью ракетами AMRAAM типа Fire-and-forget («запустил и забыл»). Вооружение этого типа не требует управления после запуска и может поражать цели вне зоны прямой видимости. Также комплекс оснащен специализированным радаром Sentinel. Дальность его действия достигает 10 километров.

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи. Речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Позднее США могут поставить Украине и колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Как полагают источники The Wall Street Journal, американские реактивные системы залпового огня прибудут на Украину в течение ближайших недель. Под угрозой могут оказаться жители приграничных районов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Кадыров пригрозил Польше исчезновением
Стартовал второй сезон федерального проекта «Чистая Арктика»
Судебные слушания по делу Деппа и Херд завершились
Малышева перечислила продукты для поддержания хорошего настроения
В Минобороны Германии раскрыли сведения о поставках оружия на Украину
В регионе на западе России отменили масочный режим
Потративший состояние на внешность звезды BTS мужчина стал женщиной
В российском городе заметили смерч
Гол в добавленное время вывел «Оренбург» в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.