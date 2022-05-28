Испания разместит ракеты в Латвии из-за «возможного вторжения России»

El Pais: Испания намерена разместить зенитные комплексы NASAMS в Латвии

Испания намерена разместить в Латвии батарею зенитных ракетных комплексов NASAMS ради защиты воздушного пространства региона от «возможного вторжения России». Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

Как утверждают собеседники издания, королевство захотело пойти на такой шаг «в знак приверженности» политике альянса по отношению к Москве. В Прибалтику отправится как минимум одна батарея, состоящая из нескольких ЗРК.

NASAMS оснащена шестью ракетами AMRAAM типа Fire-and-forget («запустил и забыл»). Вооружение этого типа не требует управления после запуска и может поражать цели вне зоны прямой видимости. Также комплекс оснащен специализированным радаром Sentinel. Дальность его действия достигает 10 километров.

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи. Речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Позднее США могут поставить Украине и колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Как полагают источники The Wall Street Journal, американские реактивные системы залпового огня прибудут на Украину в течение ближайших недель. Под угрозой могут оказаться жители приграничных районов России.