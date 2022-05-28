В Херсонской области рассказали о сбежавших украинских полицейских
Сотрудники украинской полиции сбежали из Скадовска Херсонской области сразу после начала спецоперации, оставив мирных жителей без защиты от криминальных элементов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко в беседе с РИА Новости.
Шайко заявил, что после 24 февраля районный отдел полиции захватили местные мародеры и преступники. Они разбили технику, сломали мебель, выломали сейфы и разбросали служебные документы.
По его словам, порядок в городе наступил с появлением военной российской полиции. Сейчас администрация собирается назначить главу райотдела полиции и начать набор сотрудников в органы безопасности.
«Мы все приведем в порядок. К осени здесь будет все отлично», — пообещал глава района.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе создадут штаб по возрождению Мариуполя. По его словам, в первую очередь власти намерены помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру, в числе которой электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги.