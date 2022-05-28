В Херсонской области рассказали о сбежавших украинских полицейских

Под Херсоном рассказали о бегстве полицейских из Скадовска после начала спецоперации

Сотрудники украинской полиции сбежали из Скадовска Херсонской области сразу после начала спецоперации, оставив мирных жителей без защиты от криминальных элементов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко в беседе с РИА Новости.

Шайко заявил, что после 24 февраля районный отдел полиции захватили местные мародеры и преступники. Они разбили технику, сломали мебель, выломали сейфы и разбросали служебные документы.

По его словам, порядок в городе наступил с появлением военной российской полиции. Сейчас администрация собирается назначить главу райотдела полиции и начать набор сотрудников в органы безопасности.

«Мы все приведем в порядок. К осени здесь будет все отлично», — пообещал глава района.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе создадут штаб по возрождению Мариуполя. По его словам, в первую очередь власти намерены помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру, в числе которой электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги.