Шри-Ланка закупит российскую нефть на фоне топливного кризиса

Reuters: Шри-Ланка на фоне дефицита топлива закупит 90 тыс. тонн нефти из РФ на $72,6 млн

Шри-Ланка на фоне острого дефицита топлива закупит 90 тысяч тонн российской нефти на 72,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, страна обратилась за поддержкой в импорте сырой нефти и нефтепродуктов. Партия в 90 тысяч тонн нефти сорта Siberian Light будет доставлена через базирующуюся в Дубае компанию Coral Energy.

Виджесекер отметил, что это поспособствует перезапуску единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который был закрыт 25 марта. Министр уточнил, что завод будет перезапущен уже через 6 дней.

Еще одна партия, по словам Виджесекера, потребуется в течение следующих двух недель, чтобы поддерживать непрерывную работу завода. По оценкам министра, на оплату поставок топлива в июне Шри-Ланке потребуется 568 миллионов долларов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник близкий к министерству энергетики Шри-Ланки сообщал, что Шри-Ланка получила партию российской нефти для переработки в нефтепродукты. По словам собеседника агентства, российская нефть должна поступить на нефтеперерабатывающий завод компании Ceylon Petroleum Corp. Отмечается, что это закупка, сделанная частным образом, а не помощь по государственной линии.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправочных станциях. Страна пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится на танкерах у ее побережья.