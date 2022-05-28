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В ЛНР сообщили о 22 пострадавших в результате обстрела поселка

Генпрокуратура ЛНР сообщила о 22 раненых и двух погибших в результате обстрела Сватово

Фото: РИА Новости

В результате обстрела поселка Сватово в Луганской народной республике пострадали 22 человека, сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры ЛНР.

Среди получивших ранения из-за обстрела, произошедшего 27 мая, — пятеро детей, в том числе двухмесячный ребенок. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры. Помимо этого, два местных жителя погибли.

Отмечается, что по данному факту следователями Генпрокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по части 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), а также по статье 440 УК ЛНР («Геноцид»).

27 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Сватово баллистической ракетой «Точка-У».

Минобороны России ранее заявляло, что российскими системами ПВО в небе над Сватово была перехвачена украинская ракета «Точка-У».

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Мария Винар
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