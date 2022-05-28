На Каннском кинофестивале выбрали лучшую актрису и лучшего актера

Лучшими актрисой и актером на Каннском фестивале признаны Захра Амир Эбрахими и Сон Кан-хо

Иранская актриса Захра Амир Эбрахими удостоена приза за лучшую женскую роль на 75-м Каннском кинофестивале за роль в картине «Священный паук». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фестиваля.

Лучшим актером признан южнокорейский актер Сон Кан-хо. Он получил премию за роль в конкурсной картине «Посредник».

Ранее стало известно, что актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Награда была вручена перед началом показа фильма Top Gun: Maverick.

Юбилейный 75-й международный Каннский кинофестиваль стартовал в Каннах 17 мая. Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате обратился к членам жюри и гостям.