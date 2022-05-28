Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

На Каннском кинофестивале выбрали лучшую актрису и лучшего актера

Лучшими актрисой и актером на Каннском фестивале признаны Захра Амир Эбрахими и Сон Кан-хо
Сон Кан-хо

Сон Кан-хо . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Иранская актриса Захра Амир Эбрахими удостоена приза за лучшую женскую роль на 75-м Каннском кинофестивале за роль в картине «Священный паук». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фестиваля.

Лучшим актером признан южнокорейский актер Сон Кан-хо. Он получил премию за роль в конкурсной картине «Посредник».

Ранее стало известно, что актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Награда была вручена перед началом показа фильма Top Gun: Maverick.

Юбилейный 75-й международный Каннский кинофестиваль стартовал в Каннах 17 мая. Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате обратился к членам жюри и гостям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон и Шольц призвали Путина освободить украинских военных с «Азовстали»
Жители Подмосковья предложили названия закрывшимся брендовым магазинам
На Каннском кинофестивале выбрали лучшую актрису и лучшего актера
Стали известны подробности беспорядков перед финалом Лиги чемпионов
На Каннском кинофестивале выбрали лучший фильм
Крымская епархия отказалась переходить под управление УПЦ
Глава IIHF высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира
Шри-Ланка закупит российскую нефть на фоне топливного кризиса
Москвичи предложили вернуть уличную торговлю у метро
Минобороны заявило о планах ВСУ обстрелять территорию России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.