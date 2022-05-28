Россияне стали массово открывать компании в Турции

Россияне в апреле стали лидерами среди иностранцев по числу компаний, открытых в Турции

Граждане России стали лидерами среди иностранцев по числу компаний, открытых в Турции, сообщает газета Yeni Şafak.

Отмечается, что в марте 2022 года россияне учредили в Турции 64 компании с иностранным участием, а в апреле еще 136. Всего за этот же месяц в стране открыли 1650 иностранных совместных предприятий. На втором месте — граждане Ирана, создавшие за апрель 120 компаний.

Кроме того, сообщает газета, россияне стали самыми активными среди иностранцев покупателями жилья в стране. В апреле они приобрели 1152 объекта жилой недвижимости, что на 186,6 процента больше, чем в марте.

Ранее сообщалось, что продажи турецких домов и квартир выросли в апреле на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во многом за счет россиян.