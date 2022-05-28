Бастрыкин поручил доложить о смертельном отравлении двух годовалых россиян

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о гибели годовалых близнецов в Николаевске-на-Амуре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалых близнецов в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 26 мая в Николаевске-на-Амуре. Тогда двух мальчиков доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым отравлением. Братьев поместили в реанимацию, однако через несколько часов дети скончались.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). С целью установления обстоятельств смерти мальчиков назначен ряд экспертиз.

По мнению матери погибших детей, яд мог содержаться на недавно купленных комбинезонах. Россиянка отметила, что дома, открыв пакет с первым комбинезоном, она почувствовала запах химии, а ребенок начал облизывать воротник. Также сообщалось, что у смертельно отравившихся годовалых двойняшек в Хабаровском крае развился отек легких.