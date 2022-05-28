В кабмине одобрили проект о создании условий для переезда компаний в Россию

Кабмин одобрил проект о создании условий для переезда международных компаний в Россию

В правительстве одобрили законопроект о создании благоприятных условий для переезда международных компаний в российскую юрисдикцию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"», — говорится в тексте.

Проект внесут в Госдуму в установленном порядке. Согласно ему, фирмы смогут переезжать в специальные административные районы (САРы) на территории России. Как пишет РИА Новости, статус международной компании, которая в нашей стране может быть зарегистрирована только на острове Октябрьский или Русский, дает ей правовые и налоговые преимущества при привлечении инвестиций.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал закон, бесплатно предоставляющий российским некоммерческим организациям (НКО) участки для строительства.