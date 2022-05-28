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Оценен запас пресной воды в России

В Total Research сообщили, что в будущем Россия может стать экспортером пресной воды

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн оценил запас пресной воды в России. Его комментарии приводит агентство «Прайм».

Эксперт заявил, что Россия может стать не только экспортером энергетического сырья, но и воды. При этом Финкельштейн отметил, что нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и Европы. «Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там», — рассказал он.

Раннее в мае Минприроды России решило создать единый реестр, чтобы контролировать количество запасов питьевой воды в стране. Новая цифровая платформа объединит базы данных Роснедр, Росводресурсов, Роспотребнадзора и субъектов страны. Оттуда можно будет узнать, сколько воды поставлено на баланс, где ведут добычу и насколько рационально используют ресурс. Сообщается, что реестр разработают до конца 2022 года.

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Мария Винар
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