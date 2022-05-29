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Диетолог назвала вызываемые майонезом заболевания

Врач Дианова сообщила, что частое употребление майонеза вызывает панкреатит и холецистит

Фото: Pixabay

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с Ura.ru назвала вызываемые майонезом заболевания.

«Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги», — подчеркнула она.

По ее словам, майонез является очень жирным продуктом. Она отметила, что в классическом майонезе порядка 60 процентов жира на 100 грамм продукта. «Если его сравнить даже с 20-процентной сметаной, самой максимальной, то салат, заправленный сметаной, будет меньшей провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря», — сказала она.

Дианова порекомендовала делать выбор в пользу домашнего майонеза. «Несмотря на количество жира, ты его не сделаешь много, и он быстро уйдет», — отметила она. Также специалист посоветовала постепенно заменять майонез на сметану.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о последствиях полного отказа от соли. Специалист сказала, что этот продукт участвует в работе нервной системы и передаче нервных импульсов, потому исключение его из рациона вызовет проблемы неврологического характера.

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Марина Совина
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