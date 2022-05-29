Додон заявил о геополитических целях возбужденного против него дела
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возбужденное против него дело преследует определенные геополитические цели. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
По мнению Додона, уголовное дело в отношении него находится на политическом контроле или «на контроле, выходящем за стены президентуры».
«У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — высказался экс-президент.
26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток. По словам прокурора Петра Ярмалюка, у следствия были доказательства того, что экс-президент намеревался покинуть пределы страны.
24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также в коррупционных преступлениях. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу президента Молдавии Майи Санду.