Додон заявил о геополитических целях возбужденного против него дела

Додон заявил, что возбужденное против него дело преследует геополитические цели

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возбужденное против него дело преследует определенные геополитические цели. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению Додона, уголовное дело в отношении него находится на политическом контроле или «на контроле, выходящем за стены президентуры».

«У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — высказался экс-президент.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток. По словам прокурора Петра Ярмалюка, у следствия были доказательства того, что экс-президент намеревался покинуть пределы страны.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также в коррупционных преступлениях. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу президента Молдавии Майи Санду.