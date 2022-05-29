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Додон заявил о геополитических целях возбужденного против него дела

Додон заявил, что возбужденное против него дело преследует геополитические цели

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возбужденное против него дело преследует определенные геополитические цели. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению Додона, уголовное дело в отношении него находится на политическом контроле или «на контроле, выходящем за стены президентуры».

«У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — высказался экс-президент.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток. По словам прокурора Петра Ярмалюка, у следствия были доказательства того, что экс-президент намеревался покинуть пределы страны.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также в коррупционных преступлениях. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу президента Молдавии Майи Санду.

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Асель Минбаева
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