Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Донецка вечером 29 мая погибла женщина.

По данным штаба теробороны, это произошло в Ленинском районе города на Левобережной улице. Кроме того, в Буденновском районе обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к ранению трех мирных жителей.

Штаб заявляет, что всего с позиций украинских военных в Авдеевке по Донецку были выпущены 16 снарядов ствольной артиллерии калибром 152 миллиметра.

В ночь на воскресенье, 29 мая, ВСУ также обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.