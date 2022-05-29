США обогнали Китай по объемам торговли с Индией

США стали крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай

Соединенные Штаты обогнали Китай и стали крупнейшим торговым партнером Индии в 2021/2022 финансовом году. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на данные министерства торговли страны.

По сравнению с прошлым годом двусторонняя торговля между Вашингтоном и Дели выросла с 80,5 до 119,4 миллиарда долларов. Отмечается, что США являются одной из немногих стран, с которыми у Индии положительное торговое сальдо.

Торговля с Китаем также выросла, составив 115,42 миллиарда долларов по сравнению с 86,4 миллиарда долларов в прошлом году — основной прирост пришелся на импорт из Китая, который вырос в почти полтора раза (с 65 до 94 миллиардов долларов), тогда как экспорт остался практически на прежнем уровне.

Экономические эксперты, опрошенные изданием, полагают, что объем двусторонней торговли между США и Индией продолжит расти в ближайшие годы, поскольку обе страны нацелены на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества.

Ранее Bloomberg сообщил, что Индия захотела покупать российскую нефть по сниженной цене. Таким образом, республика, являющаяся одним из крупнейших импортеров нефти, стремится компенсировать риски в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире и отказом многих покупателей от энергоресурсов из России.