Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России

Жители Северодонецка заявили, что были рады и не могли поверить встрече с силами РФ и ЛНР

Жители Северодонецка рассказали РИА Новости, что были рады и не могли поверить встрече с силами России и Луганской народной республики (ЛНР).

«Все рады. Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и РФ, — прим. "Ленты.ру"), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», — заявила жительница города Марина.

Ранее сообщалось, что силы Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль Северодонецка российскими войсками и войсками ЛНР. Он отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».