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Тело пропавшего россиянина нашли спустя месяц

Тело механика плавучего крана в Ленобласти нашли спустя месяц поисков с ранами от винтов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Ленинградской области спустя месяц поисков нашли тело механика плавучего крана. Эксперты полагают, что раны на теле могут быть от винтов. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчина, который стоял на вахте плавучего крана рыболовецкой компании в городе Приморск Выборгского района Ленобласти, пропал без вести 25 апреля. Поиски закончились спустя почти месяц — вечером 28 мая. Его тело с рваными ранами и разбитой головой нашли в камышах у парусной школы.

Предварительные данные судмедэкспертизы говорят о том, что раны получены от винта какого-либо судна. Обстоятельства гибели расследуют сотрудники регионального Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что в Омской области школьник утонул в аквапарке на базе отдыха «Политотдел»: ребенок приехал на объект с одноклассниками, чтобы отметить окончание учебного года. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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Леонид Микуляк
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