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РФС построит футбольную базу в Сочи на деньги ФИФА

РФС построит футбольную базу в Сочи на 2,5 миллиарда рублей от ФИФА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) построит базу в Сочи на средства Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В планах организации построить большую базу, где будут располагаться до 15 полей. Предполагаемая площадь комплекса — 25 гектаров. Согласно оценкам, затраты на реализацию проекта составят 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги должна выделить ФИФА в рамках программы развития футбола в России.

Ранее сообщалось, что РФС запланировал создание двух баз — в Москве и в Сочи. В столице будут тренироваться основная и молодежная сборные страны. В Сочи смогут готовиться все национальные команды.

ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях. Это лишило национальную команду возможности пробиться на чемпионат мира-2022.

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