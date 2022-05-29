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В российском городе загорелось предприятие по производству Sorti и AOS

МЧС: в Казани локализован пожар в здании «Нэфис Косметикс» на площади 1,2 тыс «квадратах»

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Казани произошел пожар в здании, где располагается предприятие «Нэфис Косметикс» — крупнейшего российского производителя бытовой химии и косметической продукции таких брендов, как «AOS», «BiMAX», «Sorti», «Биолан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 18.02 в субботу, 28 мая. У отдельно стоящего трехэтажного здания предприятия загорелась кровля. Находившиеся в здании шесть человек самостоятельно покинули его до прибытия пожарных подразделений.

Погибших и пострадавших нет. В 20.35 пожар был локализован на предварительной площади 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывоопасных веществ в цехе городского предприятия нет.

Ранее в Ижевске при пожаре в жилом доме погибли три человека, среди них один ребенок. Еще пять россиян пострадали, в том числе двое детей. После случившегося в больницу попали двое взрослых и один ребенок.

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Марина Совина
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