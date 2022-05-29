Российский школьник погиб на прогулке

Школьник залез на опору ЛЭП в Ленобласти и погиб от удара током

В Ленинградской области школьник залез на опору ЛЭП и погиб от удара током — все случилось, когда он вышел на прогулку с товарищами в лес в Бокситогорском районе. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 14-летний школьник гулял с друзьями в лесу у деревни Самойлово. Семиклассник решил забраться на опору линии электропередачи, в какой-то момент он взялся рукой за провод и получил удар током. Подросток погиб мгновенно.

Издание сообщает, что он рос в неполной семье — его воспитывала мать, 44-летняя медсестра. На каких-либо учетах семья не состояла.

Ранее друг погибшего в трамвае в Ульяновске подростка заявил, что он не начал бы драку первым. Школьник умер из-за удара о поручень при потасовке в вагоне. Однако товарищ в то же время допустил, что юноша мог ругаться в трамвае матом, из-за чего и начался конфликт.