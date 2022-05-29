Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума»
Бывший президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, высокая цена на нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». «Он [рубль] — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — сказал он.
Политик также предположил, что российскую спецоперацию на Украине могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.
«Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — добавил он.
Ранее Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии. Политик отметил, что, занимая пост президента, он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими странами.