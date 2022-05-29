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Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума»

Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за цен на нефть
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, высокая цена на нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». «Он [рубль] — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — сказал он.

Политик также предположил, что российскую спецоперацию на Украине могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.

«Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — добавил он.

Ранее Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии. Политик отметил, что, занимая пост президента, он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими странами.

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Марина Совина
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