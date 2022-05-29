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Аналитик дал неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года

Аналитик Сыроваткин: курс доллара может превысить 80 рублей во втором полугодии 2022 года

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал превышение курса доллара во втором полугодии 2022 года. Своим предположением он поделился с агентством «Прайм».

По словам специалиста, наблюдаемое в последнее время укрепление курса рубля поддерживает обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки. Однако сейчас уже проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля. Вместе с ростом импорта это может спровоцировать ослабление российской валюты.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80», — пояснил Сыроваткин.

Ранее экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Марина Совина
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