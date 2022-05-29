Аналитик дал неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года

Аналитик Сыроваткин: курс доллара может превысить 80 рублей во втором полугодии 2022 года

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал превышение курса доллара во втором полугодии 2022 года. Своим предположением он поделился с агентством «Прайм».

По словам специалиста, наблюдаемое в последнее время укрепление курса рубля поддерживает обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки. Однако сейчас уже проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля. Вместе с ростом импорта это может спровоцировать ослабление российской валюты.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80», — пояснил Сыроваткин.

Ранее экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.