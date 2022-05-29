Россиянам дали совет по хранению сбережений

Аналитик Вязовский порекомендовал хранить сбережения в золоте, рублях и иностранной валюте

Аналитик Алексей Вязовский в беседе с радио Sputnik дал россиянам совет по хранению сбережений. По его словам, распределять средства лучше всего по разным валютам.

Эксперт посоветовал накапливать рубли, покупать золото, а также иностранную валюту. Выбирая валюту для покупки, он посоветовал ориентироваться на то, с какими странами Россия развивает сотрудничество.

«Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России», — сказал он.

Вязовский добавил, что перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют.

Ранее экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

