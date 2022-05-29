Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде высказались за оплату металлов в рублях

Сенатор Клишас предложил экспортировать никель, платину и палладий за оплату в рублях

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил экспортировать никель, платину и палладий за оплату в рублях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик также отметил, что эти металлы являются тем, что «Западу реально нужно и нечем заменить».

Ранее Клишас предложил оплачивать в рублях поставки зерна и удобрений.

В мае американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года. Авторы отметили, что после того, как с конца марта многие страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась. При этом отмечается, что упомянутый факт помогает защитить российскую экономику от западных санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
В Европе решили переименовать Белоруссию
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» покинет клуб
В Москве мужчина задушил женщину и был разоблачен его сестрой
Названы самые неудачные закуски под алкоголь
Держатели российских евробондов не получили выплаты на 100 миллионов долларов
Бывший депутат Госдумы предложил устроить «депедеризацию» ЛДПР
Поиски пропавшего в Непале самолета приостановили
В Совфеде высказались за оплату металлов в рублях
Вандалы повредили несколько десятков могил на кладбище под Воронежем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.