В Совфеде высказались за оплату металлов в рублях

Сенатор Клишас предложил экспортировать никель, платину и палладий за оплату в рублях

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил экспортировать никель, платину и палладий за оплату в рублях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик также отметил, что эти металлы являются тем, что «Западу реально нужно и нечем заменить».

Ранее Клишас предложил оплачивать в рублях поставки зерна и удобрений.

В мае американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года. Авторы отметили, что после того, как с конца марта многие страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась. При этом отмечается, что упомянутый факт помогает защитить российскую экономику от западных санкций.