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Вучич спрогнозировал пятикратное подорожание газа в Европе

Президент Сербии Вучич заявил, что цена газа зимой подорожает до пяти тысяч долларов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Биржевая цена газа в Европе зимой может увеличиться до пяти тысяч долларов (332 тысячи рублей) за одну тысячу кубометров. Такое прогноз дал президент Сербии Александар Вучич, пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящее низкие цены на газ держатся на бирже из-за низкого потребления в летний период. Однако лидер Сербии выразил опасения, что с наступлением зимы его стоимость может подорожать в пять раз.

«Сейчас цена на бирже TTF около 960 долларов (63,7 тысячи рублей) за одну тысячу кубометров газа, но это потому, что [наступает] лето и потребление низкое. Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до 3,5 тысячи, а может даже до 4-5 тысяч долларов (до 265,6-332 тысячи рублей)», — заявил Вучич.

Ранее в мае президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о бесперебойной поставке российского природного газа в Сербию. Вучич назвал цену на необходимый государству объем 2,2 миллиарда кубометров «наиболее благоприятной на территории Европы».

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Дарья Рыбак
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