Глава Xiaomi рассказал о любимых смартфонах

Глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал, что пользуется четырьмя смартфонами одновременно

Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь сообщил в соцсетях о любимых телефонах. Соответствующая запись появилась в аккаунте Цзюня на Weibo.

Топ-менеджер китайской корпорации заявил, что подписчики часто видят его на публике с разными смартфонами, и пошутил, что пользователи обеспокоены такой частой сменой устройств. Руководитель Xiaomi признался, что пользуется четырьмя смартфонами одновременно.

В заметке говорится, что основными устройствами являются девайсы от Xiaomi и Redmi. Судя по фотографии, которую предприниматель прикрепил к публикации, он использует Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro и Xiaomi Civi. В комментариях к посту топ-менеджер заметил, что таким образом контролирует качество главных устройств Xiaomi. Также он рассказал, что для съемки фото и видео использует конкретную модель — камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra. Представленный в апреле аппарат вышел с камерой, которая имеет три объектива разрешением 50, 48 и 48 мегапикселей.

В конце мая во время общения с посетителями Reddit основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что использует складной Samsung Galaxy Z Fold 3 в качестве основного смартфона. По словам Гейтса, особый форм-фактор девайса позволяет пользоваться гаджетом как телефоном и мини-компьютером одновременно.