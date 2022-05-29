В Британии рассказали о попытках попавших под санкции олигархов «спрятать» яхты

The Observer рассказала о попытках попавших под санкции российских олигархов спрятать яхты

На яхтах, принадлежащих попавшим под санкции российским олигархам, стали отключать устройства, которые позволяют идентифицировать суда. Об этом в своем расследовании рассказала британская воскресная газета The Observer, выдержки материала публикует The Guardian.

Издание напоминает, что с начала боевых действий на Украине было конфисковано уже 13 судов россиян, против которых были введены международные санкции. Совокупная стоимость арестованных яхт составила два миллиарда фунтов.

Журналистам из Британии удалось обнаружить, что, по меньшей мере, шесть суперъяхт, предположительно связанных с российскими олигархами, отключили автоматическую идентификационную систему (AIS). Она может отключаться по различным причинам, но опрошенные изданием специалисты полагают, что такие меры могут быть попыткой «спрятать» яхты и избежать их ареста. Среди суперъяхт, пропавших с радаров на срок более одного месяца, журналисты-расследователи нашли судна бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Рашникова, Андрея Мельниченко, Игоря Кесаева, Вагита Алекперова и Андрея Гурьева.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Агентство DPA уточнило, что отечественные предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам.