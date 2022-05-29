Захарова обвинила Шольца в «непонимании банального»

Представитель МИД России Захарова назвала речь Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности современного мира. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так, комментируя речь канцлера на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Захарова заметила, что о многополярности и полицентричности мира ежегодно на протяжении 15 лет напоминает глава российского МИД Сергей Лавров.

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — обвинила Шольца российский дипломат. В подтверждении своей точки зрения Захарова привела несколько цитат Лаврова с 2004 по 2021 год.

Представитель МИД напомнила, что с 2000 года во внешней политике России понимание многополярности мира исходит от контраста с двухполюсной системой «холодной войны» — тезис выдвинул Евгений Максимович Примаков (бывший премьер-министр России, глава МИДа и Службы внешней разведки — прим. «Ленты.ру»).

«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило», — добавила Захарова.

Ранее в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента США Джо Байдена в провоцировании продовольственного кризиса на Украине. Дипломат обратила внимание на то, что необходимость поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском «ленд-лизе». «Американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — заявила она.