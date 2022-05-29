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В Запорожье рассказали об угрозах педагогам за сотрудничество с Россией

Член администрации Запорожья Рогов рассказал об угрозах педагогам за сотрудничество с РФ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью ТАСС рассказал, что представители властей региона, мэры городов, педагоги, директора предприятий и другие люди регулярно получают угрозы о тюремном заключении или смерти.

«Есть другие, кто совершают подвиги, являются простыми людьми, налаживающими мирную жизнь. (...) Им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стекла, угрожают смертью», — сказал чиновник, подчеркнув, что «террор идет постоянно».

Ранее Владимир Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Представитель ВГА подчеркнул, что регион «должен стать полноценным субъектом Российской Федерации», и указал на то, что местные жители являются «абсолютно русскими по ментальности».

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Марина Совина
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