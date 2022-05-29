Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости

Лидер КПРФ Зюганов призвал ввести регулирование цен на товары первой необходимости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости. Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале.

По словам Зюганова, стоимость буханки хлеба с начала года выросла на 20 процентов. При этом, по мнению специалистов, в ближайшем будущем ценник увеличится еще на четверть, отметил он.

Политик назвал повышение цен на хлеб «абсолютно недопустимой ситуацией». «Особенно, когда на фоне роста цен на хлеб на внутреннем рынке происходит увеличение экспорта зерна», — подчеркнул политик.

«В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости. На "невидимую руку" рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!» — высказался Зюганов.

Ранее зампред правительства России Виктория Абрамченко объяснила подорожание хлебобулочных изделий ростом цен на сырье и материалы. По ее словам, для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.