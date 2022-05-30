В Хорватии нашли обломки пропавшего спортивного самолета

В Хорватии нашли обломки спортивного самолета Cessna, пропавшего накануне

Обломки спортивного самолета Cessna, днем ранее пропавшего в Хорватии, обнаружены. Все, кто был на борту, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление Гражданской защиты республики.

Фрагменты самолета удалось найти с помощью дрона. «К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр», — заявил директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.

Накануне служба контроля полетов Хорватии оповестила Управление гражданской защиты о том, что около 11.45 по местному времени (12.45 мск) самолет с четырьмя людьми на борту пропал с радаров. В последний раз его засекли к северу от населенного пункта Раковица на высоте около 700 метров. Судно вылетело из Сплита и направлялось на север.

В начале марта в столице Хорватии Загребе упал беспилотник военного типа неизвестного происхождения. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Предположительно, он прилетел со стороны Украины.