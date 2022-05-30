Раскрыты подробности состояния раненных в Мелитополе волонтеров

Глава запорожской ВГА Балицкий заявил, что жизни раненых волонтеров ничего не угрожает

В Запорожье раскрыли подробности состояния двух волонтеров, раненных во время теракта в Мелитополе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пострадали два волонтера, которые ехали на работу, парень и девушка, 25 и 28 соответственно лет. Сегодня находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает», — заявил Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации (ВГА) территории Запорожской области, которая находится под контролем России.

Он назвал произошедшее террористической акцией, направленной против мирной жизни Мелитополя, поскольку Киеву «не дает покоя» то, что город может спокойно жить и развиваться «без их любви и объятий».

«Нас этим не остановить. Все прекрасно понимают, что это агония», — добавил Балицкий.

30 мая в центре Мелитополя сдетонировало взрывное устройство, заложенное в уличный люк. Взрыв случился, когда мимо проезжала машина с волонтерами, которые развозили гуманитарную помощь.