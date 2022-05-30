Байден показал неуместный жест во время визита в техасскую школу после стрельбы

Президент США Байден показал большой палец возмущенной толпе после визита в школу Техаса

Президент США Джо Байден во время визита в начальную школу города Ювальде в Техасе показал неуместный жест толпе возмущенных местных жителей, которые требовали от американского лидера реакции на трагедию со стрельбой. Кадры с Байденом транслировались телеканалом CBS News.

По их информации, Байден вместе с женой и охраной направлялся к правительственному кортежу. В этот момент стоящая рядом толпа американцев скандировала призыв «Сделай что-нибудь!», требуя от президента реакции на стрельбу в техасской школе. В ответ Байден показал большой палец, произнес: «Мы сделаем», и затем сел в автомобиль.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.