Предложение Байдена странам АСЕАН назвали «посмешищем»

Jakarta Post назвала экономическую инициативу президента США Байдена в Азии «посмешищем»

Экономическая инициатива в Индо-Тихоокеанском регионе, объявленная американским президентом Джо Байденом, стала «посмешищем для государств Юго-Восточной Азии», пишет The Jakarta Post.

Автор назвал проблемы в реализации идеи: вместо реальной помощи они получили от руководства США лишь «пустые обещания». Байден предложил семи из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) дистанцироваться от Китая и присоединиться к новому формату. Однако вместо того, чтобы обсудить экономические преимущества, представители этих государств «выслушивали наставления о скрытой опасности коррупции и отказах крупных корпораций выполнять свои налоговые обязательства».

«Его предложения слишком токсичны для региона, а инициатива стала посмешищем для стран Юго-Восточной Азии», — подчеркнули эксперты.

Ранее газета писала, что государства-члены АСЕАН не заинтересованы в том, чтобы становится союзниками США против КНР. В настоящее время они намного больше экономически зависит от Пекина, чем от Вашингтона, уточнили журналисты.