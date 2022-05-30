Россияне назвали самые желанные для покупки жилья города

Самыми желанными для покупки жилья городами назвали Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Больше всего россиян хотят приобрести жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», сообщают РИА Новости.

В исследовании приняли участие более трех тысяч пользователей сервиса из России. За Москву проголосовали 28 процентов респондентов — они оценили в столице возможности для профессионального развития и хороший уровень жизни. 20 процентов назвали самым желанным для покупки недвижимости Санкт-Петербург из-за наличия возможностей и доступных цен на жилье. На Сочи пришлось 13 процентов опрошенных — большинство из них выбрали город из-за природы и уровня жизни.

В списке желанных городов также оказался Краснодар — город выбрали 7 процентов опрошенных за развитую инфраструктуру и уровень жизни. Среди респондентов 6 процентов отметили Калининград — среди прочих преимуществ города выделили его удобное расположение для путешествий. Список замкнула Казань.

В мае 2021 года специалисты сферы недвижимости подсчитали спрос на жилье в российских городах и назвали самыми желанными для переезда Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. В списке также оказались Краснодар и Сочи.