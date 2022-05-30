На российской трассе перевернулся экскурсионный автобус с детьми

В Глазовском районе Удмуртии из-за инсульта у водителя перевернулся автобус с детьми

В Глазовском районе Удмуртии автобус с детьми, который следовал из Ижевска в Кировскую область, перевернулся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В салоне экскурсионного автобуса находились 29 человек, в том числе 15 детей. Транспортное средство перевернулось, так как у водителя автобуса случился инсульт и он не справился с управлением.

50-летний россиянин скончался на месте аварии на российской трассе, трое взрослых и двое детей получили травмы. Пострадавшим пассажирам госпитализация не потребовалась.

Ранее в Ярославской области попал в ДТП и перевернулся автобус с ехавшими на соревнования детьми. Пострадали 12 детей 2012 года рождения — их доставили в больницу.