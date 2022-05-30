Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На российской трассе перевернулся экскурсионный автобус с детьми

В Глазовском районе Удмуртии из-за инсульта у водителя перевернулся автобус с детьми

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Глазовском районе Удмуртии автобус с детьми, который следовал из Ижевска в Кировскую область, перевернулся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В салоне экскурсионного автобуса находились 29 человек, в том числе 15 детей. Транспортное средство перевернулось, так как у водителя автобуса случился инсульт и он не справился с управлением.

50-летний россиянин скончался на месте аварии на российской трассе, трое взрослых и двое детей получили травмы. Пострадавшим пассажирам госпитализация не потребовалась.

Ранее в Ярославской области попал в ДТП и перевернулся автобус с ехавшими на соревнования детьми. Пострадали 12 детей 2012 года рождения — их доставили в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел мощный взрыв
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гуманитарной помощи
Экспорту российского угля предсказали рост
Звезду «Эйфории» Хантер Шафер не пустили в клуб из-за трансфобии
Двух пострадавших при взрыве в Мелитополе госпитализировали
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
Российский уголовник избил до смерти гостя из-за украденного телефона
Обновление Windows 11 повредило защиту от вирусов
Кадыров объяснил синяки на лице пленного украинца словами «наступил на грабли»
Российские банки резко снизили запасы золота
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.