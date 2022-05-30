Россиянам раскрыли способы расплачиваться в Турции

Корреспондентка «Известий» рассказала, что в Турции проще всего обменять деньги по прилете

Российская журналистка отправилась в Турцию и раскрыла способы расплачиваться наличными деньгами в республике. Лайфхаками корреспондентка «Известий» поделилась в сюжете, опубликованном на сайте Пятого телеканала.

Так, путешественница отметила, что обменять деньги проще всего сразу по прилете. Например, в аэропортах можно конвертировать рубли не только в доллары и евро, но и в лиры, однако курс невыгодный: с каждой тысячи рублей можно потерять около 200 рублей. Кстати, российскую валюту принимают и в некоторых отелях.

Еще один вариант — оформление депозита при покупке путевки: можно перечислить любую сумму для дальнейшей оплаты услуг на территории гостиницы. Однако если денег не хватит, доложить необходимую сумму не удастся. Зато оставшуюся часть со счета вернут по прилете домой, но с обратной конвертацией. Автор материала отмечает, что некоторые туроператоры берут за такую услугу от 10 до 12 процентов комиссии, при этом не исключено, что свой процент могут взять и отели.

Также корреспондентка напомнила, что можно завести платежную карту за границей — например, в Белоруссии или Узбекистане. Стоимость таких путевок вместе с перелетом начинается от 40 тысяч рублей.

При этом, по словам журналистки, снять деньги с российской карты «Мир» можно в некоторых турецких банкоматах, однако и тут возникают сложности. Как рассказала девушка, получить наличные у нее получилось с шестой попытки в аппарате без отметки с картой «Мир».

В начале мая Москва договорилась с Анкарой о приеме карт «Мир» в отелях. Помимо этого, сторонам удалось решить, что российский пластик будут обслуживать в еще большем количестве турецких банкоматов.