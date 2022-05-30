Американку поместили под домашний арест за поджог автомобиля в Екатерибурге

В Екатеринбурге суд арестовал на месяц американку за поджог Lexus бизнес-партнера из мести

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения гражданке США Елене Тейлор, подозреваемой в поджоге автомобиля Lexus своего бизнес-партнера. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых..

Женщина помещена под домашний арест почти на месяц. Она будет проживать в это время в доме знакомого в Верхней Салде. 30 мая на руку подозреваемой сотрудники ФСИН наденут специальный браслет для отслеживания ее местонахождения.

Полиция опасается, что Тейлор может попытаться скрыться за пределами России.

28 мая сообщалось о задержании 48-летней американки, также имеющей российское гражданство. По данным МВД, ночью 22 мая на улице Победы в Екатеринбурге был сожжен автомобиль Lexus 2021 года выпуска. Чтобы ее не опознали, она надевала мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Их нашли в багаже женщины. Ее задержали в аэропорту уральского города. Она собиралась вылететь в Казахстан, а оттуда — в США, где проживает в штате Орегон.

Задержанная не стала отрицать причастность к поджогу. Она рассказала, что ранее у нее и экс-партнера был совместный бизнес в сфере недвижимости. Однако, как утверждает американка, из-за действий мужчины она лишилась своей доли и поссорилась с ним, после чего жила за границей. В мае 2022 года она вернулась в Екатеринбург, чтобы, по предположению полиции, из мести уничтожить дорогостоящую машину. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.