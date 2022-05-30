Стало известно об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости

Bloomberg сообщил об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости для россиян

Европейский союз исключил из последнего варианта очередного пакета антироссийских санкций запрет на покупку россиянами недвижимости. Об этом стало известно Bloomberg, передает РБК.

Уточняется, что против данного ограничения выступил Кипр.

В начале мая стало известно, что Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. В том числе ЕК предложила запретить физическим и юридическим лицам из России покупать или передавать недвижимость в Европе.

Ранее сообщалось, что послы ЕС снова не согласовали введение эмбарго на российскую нефть.

До этого послы стран ЕС собирались для обсуждения вопроса эмбарго на нефть из России в воскресенье, 29 мая, и также не достигли компромисса. Отмечалось, что если лидеры ЕС на саммите 30-31 мая не придут к договоренностям по шестому пакету санкций, то он хотя бы «создаст позитивную динамику в этом направлении».