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Медведев предложил льготный въезд в Россию для выступающих против властей ФРГ

Медведев предложил упростить въезд в Россию выступающим в ФРГ против собственных властей

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Нужно подумать о льготном въезде в Россию для тех граждан Германии, которые выступают против собственных властей. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что решение Берлина об упрощении въезда выступающим против специальной военной операции (СВО) России на Украине позволяет сделать два вывода. Во-первых, он предложил противникам СВО быстрее уехать в ФРГ.

Во-вторых, Медведев предложил подумать над упрощением въезда тем, кто выступает в Германии против властей страны. «И не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и Ко) и подобных европейских деятелей», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Reuters со ссылкой на официального представителя МВД Германии сообщило, что власти страны собираются упростить выдачу виз критикам СВО. Отмечается, что особое внимание будет уделяться ученым, активистам, сотрудникам НКО и журналистам. Таким образом, ФРГ сократит бюрократические процедуры для получения визы и продлит срок разрешенного пребывания в стране.

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Никита Абрамов
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