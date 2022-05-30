Мужчине пришили чужие руки

Metro: в Великобритании страдавшему от склеродермии пересадили обе руки

В Великобритании страдавшему от склеродермии мужчине одновременно пересадили кисти обеих рук. Об этом сообщает Metro.

Пациент, 48-летний Стивен Галлахер, рассказал, что 13 лет назад у него диагностировали аутоиммунное заболевание, при котором нормальная ткань заменяется плотной из-за того, что клетки производят слишком много коллагена. Заболевание затронуло нос, рот и руки, а около семи лет назад пальцы британца начали скручиваться в кулак, из-за чего он испытывал сильную боль и дискомфорт.

Прогрессирующая склеродермия лишила Галлахера самостоятельности: он мог только поднимать предметы и с трудом одеваться. Мужчине пришлось уволиться с работы и сидеть дома. Однажды врач предложил британцу сделать операцию, во время которой тому пришьют чужие кисти, взятые у донора. Тот согласился и начал подготовку, которая состояла из психологических тестов и анализов. Когда все этапы завершились, и донор был найден, Галлахера успешно прооперировали.

Мужчина все еще проходит реабилитацию, однако его состояние постепенно улучшается. Ему все реже требуется помощь окружающих в бытовых делах, а в будущем он надеется вернуться на работу.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине, США, мужчина пожертвовал почку незнакомцу из интернета и стал его близким другом. 46-летний отец-одиночка Стив Сандерс рассказал, что страдал от редкой болезни почек, из-за чего они постепенно отказывали, и ему требовался либо пожизненный диализ, либо трансплантация.