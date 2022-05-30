Врачи предупредили о смертельной опасности разбитого сердца

The Sun: выброс гормона стресса от разбитого сердца грозит смертью

Врачи американской клиники Мейо (Рочестер, штат Миннесота, США) предупредили о том, что «разбитое сердце», то есть сильные переживания из-за разлуки со значимым человеком или его смертью, действительно может убить. Их наблюдения цитирует The Sun.

Издание приводит недавний пример, когда вдовец учительницы, убитой в ходе стрельбы в начальной школе 25 мая в американском штате Техас, умер из-за сердечного приступа. Джо Гарсия, муж Ирмы Гарсия, утром 26 мая посетил мемориал жены, чтобы принести цветы, вернулся домой, упал и скончался. Специалисты предполагают, что убить Гарсию мог именно смертельно опасный синдром разбитого сердца. По словам врачей клиники Мейо, сильный выброс гормонов стресса, например адреналина, может нанести вред сердцу.

Эксперты поясняют, что, реагируя на выброс гормона, сердце может не справиться с обеспечением движения крови по кровеносной системе, что грозит его остановкой. Симптомами синдрома, указывают врачи, может быть внезапная боль в груди или одышка.

Продолжительная боль в груди может быть симптомом сердечного приступа, напоминают кардиологи и рекомендуют своевременно обращаться к врачу.

Ранее врачи назвали способы разрушить здоровье сердца. Так, по их словам, стресс, неправильное питание и некачественная питьевая вода могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и сократить продолжительность жизни, быстро убив главный орган.

