Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врачи предупредили о смертельной опасности разбитого сердца

The Sun: выброс гормона стресса от разбитого сердца грозит смертью

Фото: Warren Wong / Unsplash

Врачи американской клиники Мейо (Рочестер, штат Миннесота, США) предупредили о том, что «разбитое сердце», то есть сильные переживания из-за разлуки со значимым человеком или его смертью, действительно может убить. Их наблюдения цитирует The Sun.

Издание приводит недавний пример, когда вдовец учительницы, убитой в ходе стрельбы в начальной школе 25 мая в американском штате Техас, умер из-за сердечного приступа. Джо Гарсия, муж Ирмы Гарсия, утром 26 мая посетил мемориал жены, чтобы принести цветы, вернулся домой, упал и скончался. Специалисты предполагают, что убить Гарсию мог именно смертельно опасный синдром разбитого сердца. По словам врачей клиники Мейо, сильный выброс гормонов стресса, например адреналина, может нанести вред сердцу.

Эксперты поясняют, что, реагируя на выброс гормона, сердце может не справиться с обеспечением движения крови по кровеносной системе, что грозит его остановкой. Симптомами синдрома, указывают врачи, может быть внезапная боль в груди или одышка.

Материалы по теме:
Это фамильное Полиция и общественность пытаются понять, из-за чего впала в кому дочь Уитни Хьюстон
Это фамильноеПолиция и общественность пытаются понять, из-за чего впала в кому дочь Уитни Хьюстон
4 февраля 2015
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021

Продолжительная боль в груди может быть симптомом сердечного приступа, напоминают кардиологи и рекомендуют своевременно обращаться к врачу.

Ранее врачи назвали способы разрушить здоровье сердца. Так, по их словам, стресс, неправильное питание и некачественная питьевая вода могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и сократить продолжительность жизни, быстро убив главный орган.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии объективных причин для дефолта в России
Заподозренный в поджоге военкоматов в Удмуртии назвал свой мотив
Онищенко высказался о распространении оспы обезьян
Хоронившая кота россиянка нашла в поле тубус от гранатомета
Врачи предупредили о смертельной опасности разбитого сердца
Пьяный россиянин без прав насмерть сбил двух детей
Новорожденный наследник барана Штопора из Московского зоопарка попал на видео
Миллионы домов в Британии оказались под угрозой отключения электроэнергии
Росгвардейцы изъяли карты и гранатометы в брошенном командном пункте ВСУ в ЛНР
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Слуцкого
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.