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Журналистка нашла способ казаться выше без каблуков

Редактор Ванесса Холберн стала выше на три сантиметра с помощью вкладышей для обуви

Фото: Andrew Tanglao / Unsplash

Модный редактор Ванесса Холберн раскрыла способ казаться визуально выше без каблуков. Своим наблюдением она поделилась в колонке для The Sun.

Журналистка призналась, что всегда страдала из-за своего низкого роста, который составляет 158 сантиметров. Метод, помогающий увеличить рост, автор материала нашла в TikTok. Суть лайфхака заключалась в том, чтобы вставлять специальные стельки в обувь.

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Ради эксперимента Хоберн приобрела пару силиконовых вкладышей на маркетплейсе Amazon. Стоимость покупки составила 9,9 фунтов стерлингов (около 817 рублей). Стельки представляли собой специальные подушечки — по пять штук для каждой стопы. Производитель указал на упаковке, что с их помощью можно стать выше на три сантиметра.

По словам журналистки, стельки выполняют свою функцию, однако существуют и негативные стороны. В частности, пятка поднимается выше и, соответственно, задник обуви спадает. Таким образом, вкладыши подходят только для ботинок и кроссовок, а для того, чтобы носить их с туфлями на каблуке, необходимо брать больший размер обуви.

Ранее в мае стилистка назвала способ, который поможет визуально стать стройнее. Для этого блогерша порекомендовала обращать внимание на рукава покупаемой одежды. Так, расширяющиеся к низу рукава-крылышки с фалдами, доходящие до локтя, помогут сделать фигуру более утонченной.

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Полина Гераскина
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