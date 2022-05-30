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В Херсонской области рассказали о мерах по восстановлению сотовой связи

Херсонская администрация сообщила, что кабель российских операторов подтянули к вышкам

Фото: РИА Новости

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области рассказала о мерах по восстановлению сотовой связи в регионе, передает ТАСС.

«Мы не будем ждать украинские власти — пока они соизволят и, может быть, через неделю приедут починят, чтобы потом через два дня перебить. Кабель российских операторов ко всем вышкам подтянут, речь идет о переключении в главном центре на антеннах», — сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

По его словам, российская сторона «полностью оказала в этом направлении помощь». Мобильная связь российских операторов в области есть, идет процесс настройки интернет-соединения 4G.

«Оптоволокно сегодня находится частично уже на территории Херсонской области, но сам интернет пока еще переключают полностью на интернет российский», — добавил Стремоусов.

Ранее он заявил, что Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Власти находящейся под контролем российских войск территории Запорожской области заявили, что Киев отключил мобильную связь в регионе.

Российские войска взяли под контроль Херсонскую и часть Запорожской области в ходе специальной военной операции.

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Алевтина Запольская
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