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В Россию экспортируют прошлогоднее зерно из Херсонской области

В администрации Херсонской области объявили об экспорте прошлогоднего зерна в Россию

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Прошлогодний урожай зерна, который хранился в Херсонской области, экспортируют в Россию. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, его цитирует ТАСС.

Стремоусов заявил, что на складах сегодня находится очень много зерна. Также в области уже готовятся собирать новый урожай.

«Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — заявил Стремоусов. Он уточнил, что речь идет именно о продаже зерна в Россию на экспорт.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) на саммите 30–31 мая обсудят возможность вывоза украинского зерна из черноморских портов под конвоем военно-морского флота.

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Варвара Кошечкина
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