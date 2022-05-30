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Орбан обвинил Еврокомиссию в безответственной позиции по санкциям против России

Орбан заявил об отсутствии компромисса по санкциям из-за безответственной позиции ЕК
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Между Будапештом и Брюсселем наблюдается отсутствие компромисса касательно введения нового, шестого пакета санкций против России, причина этого кроется в безответственной позиции Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство Reuters.

Венгерский премьер обвинил Еврокомиссию в отсутствии желания предлагать Будапешту конкретные и эффективные альтернативы. «Мы готовы поддержать этот пакет... Но на данный момент у нас нет компромисса, который мог бы обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии», — заявил политик. Он добавил, что далее будет обсуждать сложившуюся ситуацию с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет согласовать шестой пакет санкций против России в ближайшее время, однако не рассчитывает, что его согласуют в ближайшие два дня. По ее словам, главная сложность — согласовать эмбарго на поставки российской нефти со всеми странами Европы, в том числе и с Венгрией.

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Дмитрий Сотак
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