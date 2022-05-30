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В Европе назвали примерные сроки принятия шестого пакета санкций против России

Еврокомиссия хочет согласовать шестой пакет санкций против России в ближайшее время

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет согласовать шестой пакет санкций против России в ближайшее время, однако не рассчитывает, что его согласуют в ближайшие два дня. Цитату приводит Reuters.

По ее словам, главная сложность — согласовать эмбарго на поставки российской нефти со всеми странами Европы.

Очередная встреча по согласованию запрета на ввоз российской нефти состоялась 30 мая и закончилась безрезультатно. Против выступила Венгрия: правительство страны сравнивает отказ от нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы. Впрочем, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер, выразил мнение, что ЕС не должен отказываться от идеи ввести эмбарго на нефть из России из-за колеблющейся позиции Венгрии.

Исправлена ошибка в новости, в первоначальной редакции сообщалось о сроке в 48 часов.

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Елизавета Наумова
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