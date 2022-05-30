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В России запустили продажи автозапчастей по параллельному импорту

«Известия» заявили о начале онлайн-продаж автозапчастей по параллельному импорту в России

Фото: Pixabay

В России начались продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, ввезенных в страну без согласия правообладателей. Их доставляют в страну в рамках параллельного импорта из стран Азии, СНГ и Европы, заявили «Известия» со ссылкой на Wildberries.

Онлайн-розница запустила продажи двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, деталей для ходовой системы, рулевого управления и других. Доставку автозапчастей можно заказать не только в Россию, но и в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на один миллион наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 миллиона в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

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Марина Совина
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