Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну

Российские туристы с 30 мая могут оформить визу Индонезии по прибытии в страну

С 30 мая россияне могут приезжать в Индонезию по упрощенным правилам — виза популярного среди туристов государства оформляется в аэропорту по прибытии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство Министерства туризма азиатской страны в России (VITO Russia).

Согласно последнему Постановлению Министерства юстиции и прав человека Республики Индонезия, Россия вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии.

«Теперь туристы могут оформить VOA (Visa on arrival, виза по прибытии — прим. «Ленты.ру») в аэропортах или портах на территории Индонезии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление визы обойдется в 35 долларов (примерно 2,3 тысячи рублей). Срок ее действия составляет 30 календарных дней с возможностью одной пролонгации на другие 30 календарных дней.

Ранее в мае Индонезия упростила въезд для полностью вакцинированных туристов, в том числе и для россиян — власти страны признают отечественные препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Теперь привитым путешественникам больше не требуется сдавать ПЦР- или экспресс-тесты для въезда.