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Появились фотографии новой Lada

У новой Lada Vesta NG заметили камеру заднего вида и светодиодные противотуманные фары

Фото: Thomas Körbel / Globallookpress.com

Очевидцы заметили на автовозе обновленную Lada Vesta NG (New Generation, или «Новое поколение»), которая была представлена в конце февраля. Фотографии появились в группе Avtograd news во «ВКонтакте».

У модернизированной Lada заметили камеру заднего вида, парктроники и светодиодные противотуманные фары. На официальной презентации не был показан салон, зато на опубликованных фотографиях видно, что внутри машины есть подлокотник в спинке заднего сиденья.

Старт продаж новой Lada Vesta NG, запланированный на лето нынешнего года, был перенесен на 1 сентября. Новая версия автомобиля будут представлена в трех комплектациях — Classic, Comfort и Luxe Pro.

«АвтоВАЗ», испытывающий проблемы с комплектующими, почти без перерыва находится в простое с 4 апреля, когда начался корпоративный отпуск, за которым последовало несколько решений о приостановке производства. Вернуться к выпуску авто концерн должен в начале июня, сообщил новый генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Первой моделью станет Lada Granta без подушек безопасности, тревожной кнопки, антиблокировочной системы тормозов и электрических стеклоподъемников.

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Варвара Кошечкина
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